Британские лейбористы намерены сделать торговлю с ЕС приоритетом, если придут к власти

ЛОНДОН, 27 сентября. /ТАСС/. Находящаяся в оппозиции Лейбористская партия Великобритания намерена сделать укрепление торговых связей с Евросоюзом приоритетом своей политики в случае возвращения к власти. Об этом заявила в понедельник агентству Reuters в ходе партийной конференции в Брайтоне "министр внешней торговли" в теневом кабинете лейбористов Эмили Торнберри.

"Реальное положение вещей заключается в том, что торговать всегда проще с тем, кто рядом с тобой географически", - заявила она, назвав совершенно недостаточным то торговое соглашение, которое в конце 2020 года перед истечением переходного периода после Brexit смогли заключить Лондон и Брюссель. По слова Торнберри, ее первой задачей на посту министра внешней торговли в правительстве лейбористов было бы разрешение торговых споров с ЕС, в особенности касающихся таможенного режима в Северной Ирландии.

С 2010 года у власти в Великобритании находится Консервативная партия, которая в настоящий момент существенно опережает лейбористов по популярности. Осуществив Brexit, правительство Бориса Джонсона сделало приоритетом своей внешнеторговой политики развитие экономических связей с Индо-Тихоокеанским регионом, а также заключение соглашения о свободной торговле с США. Очередные выборы в парламент Соединенного Королевства могут состояться в 2024-м или 2023 году, если будут досрочными.

Конференция лейбористов проходит на фоне внутренней борьбы в партии, руководство которой принимает различные меры для того, чтобы ограничить возможности левых и профсоюзных активистов, которые в 2015 году поддержали Джереми Корбина в борьбе за пост главы Лейбористской партии. После сокрушительного поражения оппозиции на выборах 2019 года Корбина сменил Кир Стармер, которого политические противники сейчас обвиняют в попытках сделать курс лейбористов слишком правым и проведении чисток в рядах партии.

В ходе конференции о своей отставке объявил теневой министр по делам защиты прав и интересов работников Энди Макдональд, ранее входивший в окружение Корбина. Он объяснил свое решение тем, что новое руководство партии потребовало от него выступить против профсоюзов и активистов партии, требующих от ее руководства добиваться повышения минимального размера оплаты труда в стране в полтора раза - до £15 (1,5 тыс. рублей) в час.