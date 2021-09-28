На Украине хотят сверить позиции с ФРГ и Францией перед встречей Зеленского и Путина

КИЕВ, 28 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер Украины Алексей Резников считает, что перед возможной встречей президента республики Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина Украине необходимо вместе с партнерами по нормандскому формату обсудить общие позиции.

"Я уверен, что у нас есть единственный путь завершения этой войны [в Донбассе] и проведения деоккупации наших территорий - это политико-дипломатический путь, не силовой. И поэтому такая встреча [с российским лидером] возможна. И президент [Украины] от имени государства имеет право и должен вести такой диалог. Но я согласен с тем, что наши партнеры [по нормандскому формату] должны быть заранее об этом предупреждены и должны быть оговорены общие тезисы", - сказал он в эфире канала ICTV, отвечая на вопрос о целесообразности встречи Зеленского и Путина.

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, если встреча двух президентов будет содействовать "достижению мира в Украине", то она абсолютно целесообразна.

По мнению главы офиса президента Украины Андрея Ермака, важно, чтобы встреча и переговоры состоялись, к ним Зеленский призывал. "Но мы слышим от официальных лиц России, <...> что нет повестки, эти вопросы они будут обсуждать, эти вопросы они не готовы обсуждать. Но мне кажется, что наши отношения, если так можно о них сказать, находятся в такой стадии, когда просто нужно, если есть желание, политическая воля, прекратить войну, если есть желание выполнять нормы международного права, уважать международное право и признанные границы, то нужно просто садиться и говорить об этом", - заявил он.

Еще в апреле Зеленский заявил о желании встретиться с Путиным, чтобы обсудить конфликт на востоке Украины. Президент России 22 апреля, комментируя предложение Зеленского о личной встрече, отметил, что если речь идет об обсуждении проблем Донбасса, то руководство Украины в первую очередь должно встречаться с руководителями Луганской и Донецкой народных республик. При этом Путин добавил, что готов принять Зеленского в Москве в любое удобное время, если речь идет о развитии двусторонних отношений. Песков позже подтвердил, что контакты между двумя странами на предмет организации двусторонней встречи ведутся, однако, по его словам, "процесс идет непросто".

Как пояснил пресс-секретарь президента РФ, встреча лидеров России и Украины состоится, когда станет понятна повестка их переговоров.