Депутат заявил, что в правительстве Украины в начале октября произойдут кадровые ротации

КИЕВ, 28 сентября. /ТАСС/. Кадровые ротации в кабинете министров Украины произойдут в первой декаде октября. Об этом заявил глава фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Давид Арахамия в понедельник в эфире телеканала "Украина-24".

"Кадровые изменения в правительстве стоят на повестке дня. К тому же, я их анонсировал до конца сентября. Немного мы задерживаемся. Условно - это будет первая декада октября. И мы вот в Трускавце (Львовская область) эти вопросы обсуждать будем среди прочего. И как раз, я думаю, по приезду будут уже анонсированы кандидаты", - сказал Арахамия.

Выездное заседание фракции "Слуга народа" с участием президента Владимира Зеленского состоится 1-2 октября в Трускавце.

В Раде обсуждается увольнение министра обороны Андрея Тарана, вице-премьера и министра стратегических отраслей промышленности Олега Уруского и главы министерства социальной политики Марины Лазебной. Однако новых кандидатов на смену действующим министрам еще не нашли.