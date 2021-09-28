Глава МИД: Никарагуа поддерживает Россию в ее политике продвижения стабильности в мире

ООН, 28 сентября. /ТАСС/. Никарагуа поддерживает усилия России по защите мира и стабильности, заявил министр иностранных дел республики Денис Монкада Колиндрес, выступая в понедельник на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Мы осуждаем гегемонистскую агрессию со стороны США, которая препятствует мирному решению конфликтов, а также политические, экономические, торговые и военные действия, направленные против Российской Федерации, Китайской Народной Республики и Корейской Народно-Демократической Республики. Мы должны придерживаться принципа диалога и переговоров, а также избегать применения силы или угроз, - заявил он. - Мы поддерживаем Российскую Федерацию в ее усилиях по продвижению мира, взаимопонимания и стабильности".

Представитель центральноамериканской страны также осудил вмешательство во внутренние дела Белоруссии и экономическую блокаду Кубы со стороны США.