{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Генассамблея ООН

Глава МИД: Никарагуа поддерживает Россию в ее политике продвижения стабильности в мире

Представитель центральноамериканской страны также осудил вмешательство во внутренние дела Белоруссии и экономическую блокаду Кубы со стороны США

ООН, 28 сентября. /ТАСС/. Никарагуа поддерживает усилия России по защите мира и стабильности, заявил министр иностранных дел республики Денис Монкада Колиндрес, выступая в понедельник на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Мы осуждаем гегемонистскую агрессию со стороны США, которая препятствует мирному решению конфликтов, а также политические, экономические, торговые и военные действия, направленные против Российской Федерации, Китайской Народной Республики и Корейской Народно-Демократической Республики. Мы должны придерживаться принципа диалога и переговоров, а также избегать применения силы или угроз, - заявил он. - Мы поддерживаем Российскую Федерацию в ее усилиях по продвижению мира, взаимопонимания и стабильности".

Представитель центральноамериканской страны также осудил вмешательство во внутренние дела Белоруссии и экономическую блокаду Кубы со стороны США.

Теги
НикарагуаРоссияГенассамблея ООН
Мятеж военных в Гвинее
Мятежники приняли хартию переходного периода и не будут участвовать в выборах в Гвинее
Документ закрепляет за лидером мятежников статус президента на переходный период и подразумевает создание переходного правительства во главе с премьером из числа гражданских лиц и Национального переходного совета вместо парламента, который будет состоять из 81 члена
Читать полностью