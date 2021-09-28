Главы оборонных ведомств США и Франции обсудили развитие ситуации в Сахеле

ТАСС, 28 сентября. Министр обороны США Ллойд Остин и министр Вооруженных сил Франции Флоранс Парли во вторник в телефонном разговоре обсудили развитие ситуации в Сахеле. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

"Министр обороны США провел телефонную беседу с министром ВС Франции Флоранс Парли, чтобы обсудить развитие ситуации в Сахеле", - говорится в сообщении. Главы оборонных ведомств также согласились продолжить регулярные консультации по ситуации в этом африканском регионе. Кроме того, Остин выразил соболезнование в связи с гибелью французского военнослужащего, который был убит 25 сентября в боях в Мали, отмечает пресс-служба.

14 сентября агентство Reuters сообщило, что глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан подверг критике возможное размещение в Мали сотрудников ЧВК "Вагнер", назвав ее деятельность "несовместимой" с продолжением французского военного присутствия в африканской стране. После этого представители ряда западных стран и Прибалтики подвергли критике возможный приход этой ЧВК в Мали.

Парли заявила в опубликованном 24 сентября интервью газете Le Monde, что обсудила данный вопрос с министром обороны малийского переходного правительства и пригрозила "международной изоляцией" страны, если власти Мали заключат контракт о партнерстве с российскими наемниками. Она также выразила мнение, что подобный шаг приведет к "сокращению суверенитета" Мали.

Глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк на 76-ю сессию ГА ООН заявил, что власти Мали обратились к частной военной компании из РФ с просьбой о помощи в борьбе с терроризмом, российские власти к этому не имеют отношения. Лавров подчеркнул, что деятельность военной компании из РФ на территории Мали осуществляется на законной основе, касается отношений между легитимным правительством и теми, кто предлагает соответствующие услуги.