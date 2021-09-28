WSJ: из Китая отпустили двух граждан США, которым три года запрещалось покидать КНР

НЬЮ-ЙОРК, 28 сентября. /ТАСС/. Китайские власти разрешили вернуться в США двум американцам, которым более трех лет было запрещено покидать территорию КНР. Об этом сообщила в понедельник газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации.

Речь идет о брате и сестре Викторе и Синтии Лю, на которых с 2018 года распространялся запрет на выезд с территории Китая. По информации The Wall Street Journal, американцам не было предъявлено каких-либо обвинений, им не воспрещалось передвигаться в пределах страны. Как поясняет газета, их отец - один из бывших руководителей китайского Банка коммуникаций Чанмин Лю. В КНР он был ранее обвинен в мошенничестве на сумму около $1,4 млрд, в результате чего бежал из страны в 2007-2008 годах, его местонахождение неизвестно.

Неназванный представитель Госдепартамента подтвердил The Wall Street Journal, что двое молодых людей родом из штата Массачусетс вернулись в США. Содействие в возвращении им оказали сотрудники генерального консульства страны в Шанхае. По данным издания, вопрос о возвращении Виктора и Синтии Лю обсуждался на переговорах американских официальных лиц с китайскими коллегами. При этом в американском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что оно не связано с разрешением дела финдиректора компании Huawei Мэн Ваньчжоу.

1 декабря 2018 года Мэн Ваньчжоу была задержана канадскими правоохранительными органами в аэропорту Ванкувера по запросу об экстрадиции прокуратуры Восточного округа Нью-Йорка в связи с обвинением в нарушении американских торговых санкций против Ирана. 24 сентября суд Восточного округа штата Нью-Йорк одобрил сделку между финдиректором Huawei и американскими властями, которая позволила ей избежать экстрадиции в США. В тот же день Верховный суд канадской провинции Британская Колумбия в Ванкувере принял решение прекратить процедуру экстрадиции и освободить из-под домашнего ареста Мэн Ваньчжоу, которая сразу после этого вылетела в Китай.