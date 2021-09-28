Миссия ООН в Афганистане заявила о пагубном влиянии санкций на деятельность организации

ТЕГЕРАН, 28 сентября. /ТАСС/. Действующие против Афганистана экономические санкции пагубно сказываются на работе миссии ООН по содействию этой стране. Об этом, как сообщило во вторник местное агентство Bakhtar, заявила глава Миссии ООН по содействию Афганистану Дебора Лайонс в ходе встречи с Амир Ханом Моттаки, назначенным движением "Талибан" (запрещено в РФ) главой афганского МИД во временном правительстве.

По сведениям агентства, встреча состоялась в понедельник вечером. Отмечается, что Лайонс "пообещала продолжить свою деятельность и оказывать [необходимую] поддержку [афганскому народу], а также выразила удовлетворение текущей ситуацией в области безопасности в Афганистане". Амир Хан Моттаки, со своей стороны, поблагодарил миссию ООН за помощь и заверил в том, что новые афганские власти будут оказывать ей посильное содействие.

Кроме того, как сообщается на странице миссии в Twitter, в ходе беседы с Муттаки Лайонс указала на необходимость соблюдения прав всех афганцев на работу и получение образования. В этой связи ее собеседник подчеркнул, что афганские власти призвали женщин, занятых в секторе здравоохранения, вернуться к работе. Аналогичные шаги, по его словам, предпринимаются и в других сферах.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства.