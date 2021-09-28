Служба безопасности Украины засекретила список советников главы спецслужбы

КИЕВ, 28 сентября. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) засекретила список советников главы ведомства Ивана Баканова. Об этом говорится в ответе пресс-центра СБУ на запрос агентства Украинские новости во вторник.

"Сведения о прохождении сотрудниками службы (работы, обучения) в СБУ, в том числе относительно пребывания на должностях, и функциональных обязанностях сотрудников спецслужбы является информацией с ограниченным доступом", - отмечается в информации пресс-центра.

Кроме того, СБУ сообщила, что данные о советниках руководства спецслужбы на общественных началах также не подлежат обнародованию. "Сведения о советниках руководства СБУ на общественных началах являются информацией о лице, распространение которой, согласно требованиям законодательства, не допускается без согласия лица, кроме случаев, определенных законом", - добавили в пресс-центре.

С приходом на президентскую должность Владимира Зеленского в СБУ прошли значительные кадровые изменения, как и в других силовых ведомствах Украины. Спецслужбу возглавил Иван Баканов. В состав высшего руководства СБУ входит председатель службы, два первых заместителя, в том числе первый заместитель - начальник Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ и три заместителя.

В ноябре 2020 года Баканов заявлял, что количество личного состава СБУ к 2027 году постепенно будет сокращено с 27 до 20 тысяч человек.