МИД КНР критикует присвоение Японией статуса "источников хакерских атак" КНР, РФ и КНДР

ПЕКИН, 28 сентября. /ТАСС/. Китайские власти решительно против новой стратегии в области кибербезопасности Японии, в соответствии с которой Китай, Россия и КНДР получили статус "источников хакерских атак". Об этом сообщила во вторник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Япония, не имея каких-либо объективных оснований, упорно предпринимает нападки и клевещет на Китай, - заявила она на брифинге. - По вопросам сетевой безопасности <...> Япония злонамеренно обвиняет соседние страны в создании угрозы. КНР выражает по этому поводу решительный протест".

Как уточнила официальный представитель, китайская сторона считает, что в свете таких обвинений "нужно разобраться, кого именно следует считать ведущей хакерской империей". "Токио предпринимает атаки на Китай. Возможно, за этими действиями стоит еще некто, кто подбивает Японию идти на подобные шаги", - добавила Хуа Чуньин.

"Мы надеемся, что японская сторона как следует переосмыслит эти вопросы, - подчеркнула она. - Токио следует отталкиваться от собственных интересов, укреплять взаимное доверие с соседними странами".

В понедельник на заседании штаба кибернетической безопасности Японии был одобрен проект новой трехлетней стратегии кибербезопасности. В документе, опубликованном на сайте ведомства, РФ, Китай и КНДР впервые упомянуты как "потенциальные источники хакерских атак". В нем утверждается, что КНР таким образом якобы стремится получить военные и другие передовые технологии, а Россия - "добиться выгодных для себя военных и политических целей в других странах".