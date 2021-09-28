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Президент Киргизии освободил от должности министра инвестиций

Алмамбет Шыкмаматов ранее попросил об отставке в связи с намерением баллотироваться в депутаты

БИШКЕК, 28 сентября. /ТАСС/. Президент Киргизии Садыр Жапаров освободил от занимаемой должности министра инвестиций республики Алмамбета Шыкмаматова. Об этом во вторник сообщила пресс-служба главы киргизского государства.

"Президент подписал указ, по которому Шыкмаматов освобожден от занимаемой должности министра инвестиций Киргизской Республики, согласно поданному заявлению", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в понедельник в Бишкеке состоялась встреча президента с главой ведомства, во время которой министр попросил об отставке в связи с намерением баллотироваться в депутаты на предстоящих 28 ноября парламентских выборах.

Шыкмаматов был назначен министром инвестиций весной 2021 года.

Выборы в парламент Киргизии впервые за десять лет пройдут по смешанной системе. 54 депутата будут избраны по партийным спискам, 36 - по одномандатным округам.

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