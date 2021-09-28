СМИ: британские власти могут зарезервировать АЗС для сотрудников чрезвычайных служб

ЛОНДОН, 28 сентября. /ТАСС/. Власти Великобритании могут зарезервировать ряд АЗС для медиков и сотрудников чрезвычайных служб в случае сохранения ажиотажного спроса на бензин. Эту меру предусматривает, как сообщает во вторник газета Daily Telegraph, правительственный план на случай чрезвычайной ситуации.

Он предусматривает "приоритетный доступ" работников жизненно важных сфер для заправки топливом на бензоколонках и ограничение на объем заправки для других автомобилистов. Однако пока, согласно информированным источникам в правительстве, есть надежда, что бензиновый кризис удастся решить без принятия подобных мер. Вариант выделения АЗС оставлен в качестве резервного на крайний случай.

Ранее Британская медицинская ассоциация заявила о необходимости обеспечения для медиков "приоритетного доступа к топливу", чтобы они "могли выполнять свою работу и добираться до людей, нуждающихся в срочной помощи".

Паника на рынке топлива

Панические настроения начали распространяться среди жителей Великобритании 23 сентября, когда нефтяная корпорация BP закрыла ряд своих АЗС из-за проблем с поставками топлива. В компании объяснили это нехваткой водителей бензовозов, с которой в последнее время сталкиваются и другие топливные компании. Из-за ажиотажного спроса на многих АЗС топлива нет уже несколько дней, а цены на бензин достигли максимальных значений за последние 8 лет.

Дефицит водителей большегрузных автомобилей, ставший причиной кризиса, связан как с пандемией COVID-19, так и с Brexit. За последние два года Великобританию покинули тысячи работавших в королевстве профессиональных водителей из стран ЕС, а подготовку новых затруднила пандемия, из-за которой экзамены на водительские права долго не проводились во многих странах.

Накануне британские власти также объявили, что временно выведут топливную промышленность из-под действия антимонопольного законодательства, чтобы позволить топливным компаниям свободно обмениваться информацией и совместно принимать решения об оптимизации поставок на АЗС в тех или иных районах королевства.