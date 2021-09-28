Вице-премьер Белоруссии заявил, что республика рассчитывает на поддержку партнеров по СНГ

МИНСК, 28 сентября. /ТАСС/. Власти Белоруссии рассчитывают на поддержку партнеров по СНГ в условиях необоснованного экономического давления со стороны Запада. Об этом сказал во вторник заместитель премьер-министра страны Игорь Петришенко на международной конференции "30 лет Содружеству Независимых Государств: итоги, перспективы".

"В последнее время Беларусь столкнулась с беспрецедентным и нарастающим давлением со стороны коллективного Запада под предлогом заботы о правах человека. К нашей стране постоянно применяются двойные стандарты, и мы продолжаем в той или иной степени нести издержки в связи с необоснованным политическим либо экономическим давлением. Именно в таких ситуациях крайне важно на деле получать поддержку друзей и партнеров по Содружеству, демонстрировать принципиальность, отстаивать наши ключевые подходы и общие интересы, реагировать на экономические последствия", - отметил вице-премьер Белоруссии, выступление которого транслировалось на сайте Исполнительного комитета СНГ.

Петришенко сказал, что "конкуренция, предвзятое отношение, вызовы, ограничения разнообразного характера - это то", с чем странам СНГ приходится иметь дело и на что необходимо совместно реагировать. Вице-премьер считает, что "одним из ключевых достижений СНГ стало объективное сохранение тесных человеческих контактов и обменов, доверительных политических отношений и многоплановых хозяйственных связей с поддержанием тенденции на дальнейшую интеграцию".

"Особое значение в этой связи имеет созданная зона свободной торговли товарами, обеспечивающая благоприятные условия для экономического развития наших стран", - отметил Петришенко. По его словам, "в условиях постоянной турбулентности в мире кооперация взаимодополняемых экономик государств СНГ имеет решающее значение". "Это подтверждается динамикой взаимной торговли и инвестиционного сотрудничества на пространстве Содружества. Принимаемые меры в интеграционном формате в совокупности с усилиями государств на национальном уровне позволили обеспечить рост взаимной торговли государств - участников СНГ в первом полугодии 2021 года на 26,7%", - констатировал вице-премьер Белоруссии.