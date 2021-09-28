Иран отказался установить камеры МАГАТЭ в Кередже

ТЕГЕРАН, 28 сентября. /ТАСС/. Иранские власти не будут устанавливать камеры Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на объекте в городе Кередж из-за совершенной там попытки диверсии и отвергают все претензии США. Об этом заявил во вторник по прибытии в Москву вице-президент исламской республики и глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами.

"Их (американцев - прим. ТАСС) настойчивые требования установить камеры в местах, пострадавших от террористических действий, представляют собой поддержку той самой диверсии против Ирана. Мы никогда не согласимся с этим", - цитирует его агентство ИРНА.