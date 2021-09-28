{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Иран отказался установить камеры МАГАТЭ в Кередже

Вице-президент исламской республики и глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами подчеркнул, что страна отвергает все претензии США

ТЕГЕРАН, 28 сентября. /ТАСС/. Иранские власти не будут устанавливать камеры Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на объекте в городе Кередж из-за совершенной там попытки диверсии и отвергают все претензии США. Об этом заявил во вторник по прибытии в Москву вице-президент исламской республики и глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами.

"Их (американцев - прим. ТАСС) настойчивые требования установить камеры в местах, пострадавших от террористических действий, представляют собой поддержку той самой диверсии против Ирана. Мы никогда не согласимся с этим", - цитирует его агентство ИРНА.

Теги
Иран
В МИД Вьетнама заявили о схожих с Россией позициях по урегулированию разногласий в АТР
Вьетнам очень высоко оценивает вклад РФ в укрепление мира и стабильности в АТР и поддерживает намерение Москвы наращивать сотрудничество с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии, отметили во внешнеполитическом ведомстве
Читать полностью