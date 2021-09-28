Служба безопасности Украины открыла дело за регистрацию "Партии Шария"

КИЕВ, 28 сентября. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) открыла уголовное дело в отношении трех лиц, причастных к регистрации "Партии Шария". Об этом сообщил во вторник пресс-центр СБУ.

"У СБУ есть аргументированные доказательства причастности этих лиц к подделке документов о перерегистрации политической партии "Объединенная Украина" в политическую партию "Партия Шария" и к подделке протоколов заседаний этой "политической силы" для избрания нужных руководителей партии", - отмечается в сообщении, в котором не названы фамилии подозреваемых.

Этим трем лицам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 205-1 Уголовного кодекса Украины, то есть в подделке документов для государственной регистрации юридического лица. "Сейчас правоохранители устанавливают круг других лиц, которые могут быть причастны к этой противоправной деятельности", - сообщила СБУ. По данным агентства РБК-Украина, речь идет о журналистке издания "Страна" Антонине Белоглазовой, юристе Анатолии Жиле и представительнице партии "Объединенная Украина" Наталье Чекман.

На прошлой неделе СБУ сообщила о подозрении матери популярного украинского блогера Ольги Шарий Аллы Бондаренко, которая также приходится тещей блогеру и председателю "Партии Шария" Анатолию Шарию. Ее подозревают в незаконной регистрации "Партии Шария".

В связи с этим парламентская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) заявила, что власть президента Украины Владимира Зеленского развернула конвейер политического террора в отношении семей оппозиционеров. По мнению ОПЗЖ, "очевидное политическое преследование "Партии Шария" - это месть еще одному политическому противнику президента Зеленского за принципиальную гражданскую позицию и активную политическую и информационную деятельность, которая идет вразрез с идеологией государственной лжи, насаждаемой властью Зеленского".

21 августа Зеленский ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о санкциях против Анатолия и Ольги Шарий, а также Аллы Бондаренко. Под ограничениями оказались информационное агентство "Шарий.net", а также социальные сети и YouTube-каналы блогеров. Шарий с февраля 2021 года объявлен в розыск по подозрению в государственной измене.