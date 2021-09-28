Минобороны Колумбии сообщило о смерти лидера повстанцев в результате бомбардировки

БУЭНОС-АЙРЕС, 28 сентября. /ТАСС/. Один из лидеров леворадикальной повстанческой группировки "Армия национального освобождения" (АНО) Анхель Падилья Ромеро умер от ран, полученных в результате операции ВВС Колумбии. Об этом сообщил во вторник министр обороны страны Диего Молано.

"Вчера был пойман Анхель Падилья Ромеро по прозвищу Фабиан - самый важный из главарей АНО, остающихся в Колумбии, поскольку остальные трусы продолжают управлять <...> с территории Кубы и Венесуэлы. <...> Мы поймали его живым вчера в 16:00 [по местному времени], ему была оказана первая помощь и его доставили в больницу в городе Кали. Сегодня утром мне сообщили, что он умер в 05:20", - сказал он в ходе пресс-конференции, которая транслировалась на странице Минобороны в Facebook.

По словам Молано, Фабиан был ранен в "результате воздушной операции" в департаменте Чоко на прошлой неделе. Власти Колумбии обвиняют его в организации убийств и похищений.

АНО, в рядах которой насчитывается около 1,5 тыс. человек, осталась единственной крупной повстанческой группировкой в Колумбии после того, как в ноябре 2016 года правительство заключило соглашение о мире с организацией "Революционные вооруженные силы Колумбии".