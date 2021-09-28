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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

В Минобороны Армении сообщили о ранении солдата в результате обстрела азербайджанских ВС

В ведомстве заявили, что инцидент произошел на участке Сотк в Гегаркуникской области

ЕРЕВАН, 28 сентября. /ТАСС/. Армянский военнослужащий был ранен во вторник в результате обстрела азербайджанских ВС на участке Сотк в Гегаркуникской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Армении.

"28 сентября около 11:30 (10:30 мск) на одной из позиций в направлении села Кут в результате обстрела с азербайджанской стороны ранение получил солдат-срочник Г. Абрамян. Его жизни ничего не угрожает", - говорится в заявлении армянского оборонного ведомства.

Ситуация на границе двух стран остается неспокойной с 12 мая. Тогда армянское военное ведомство заявило, что азербайджанские вооруженные силы в целях "корректировки границы" пытались провести "определенные работы" в одном из приграничных районов Сюникской области. С того времени обе стороны периодически сообщают об инцидентах.

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АзербайджанАрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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