МИД Франции считает запуск баллистической ракеты КНДР угрозой миру и стабильности

ПАРИЖ, 28 сентября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Франции выступило с осуждением действий КНДР, запустившей во вторник утром баллистическую ракету малой дальности. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

"Франция с большой озабоченностью воспринимает сообщения о новых запусках. Постоянные запуски являются угрозой миру и безопасности как на региональном, так и на международном уровне. Франция в очередной раз призывает КНДР выполнить резолюции Совета Безопасности ООН и отреагировать на предложения по диалогу, сформулированные США и Южной Кореей, чтобы добиться прогресса в направлении денуклеаризации [Корейского полуострова] - полной, необратимой и поддающейся проверке", - указывается в тексте.

Как сообщил на прошедшем 28 сентября в Сеуле экстренном заседании Совета национальной безопасности представитель Комитета начальников штабов ВС Республики Корея, "Север произвел в акватории Восточного (Японского) моря пуск ракеты малой дальности". В Госдепартаменте США заявили, что действия КНДР создают угрозу для международного сообщества и соседних стран и нарушают резолюции СБ ООН.

Как ранее сообщил ТАСС представитель южнокорейского министерства национальной обороны, новый пуск КНДР был произведен из внутренних районов страны в восточном направлении около 06:40 по местному времени (00:40 мск). По предварительным данным, снаряд является ракетой малой дальности, что не запрещено резолюциями СБ ООН. Если будет установлено, что запущенный снаряд является баллистической ракетой, это станет третьим подобным пуском с начала года и шестым известным испытанием ракетного оружия, учитывая испытания крылатых ракет.