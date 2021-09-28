СМИ: Турция перебросила воинские подкрепления в провинцию Идлиб

БЕЙРУТ, 28 сентября. /ТАСС/. Колонна турецких бронемашин и военных грузовиков проследовала через пограничный пункт Кафр-Лусин в сирийскую провинцию Идлиб. Как сообщила во вторник общеарабская газета Asharq al-Awsat, воинские подкрепления переброшены в горный район Джебель-эз-Завия и на восток Идлиба, где размещены наблюдательные посты турецких военнослужащих. Очевидцы рассказали изданию, что турецкие войска устанавливают на своих позициях тяжелые орудия и усиливают патрули бронетехникой.

Как отмечает Asharq al-Awsat, переброска турецким командованием дополнительных сил связана с участившимися перестрелками на линии соприкосновения между формированиями сирийской вооруженной оппозиции, поддерживаемыми Анкарой, и правительственными войсками. Издание не исключает, что ситуация может обостриться на юге Идлиба, учитывая удары, которые наносит в последние дни сирийская армия в ответ на нарушения боевиками перемирия в зоне деэскалации.

Провокации в Хасеке

По информации газеты, сирийская артиллерия открыла огонь по позициям протурецких формирований на северо-востоке Сирии. Удары были нанесены по огневым рубежам противника в Эль-Касимии и Дардаре в округе Телль-Тамер.

Командир отрядов местных ополченцев из коалиции "Силы демократической Сирии" Думухат Буруск сообщил изданию, что боевики ранее вели интенсивный огонь по селениям, где проживают ассирийцы. "Это вынудило многие семьи покинуть свои дома, - сказал он. - Кроме того, провокации со стороны бандформирований создали угрозу для передвижения по стратегическому шоссе М-4, которое связывает западные и восточные регионы Сирии".

Asharq al-Awsat указывает, что сирийские войска атаковали позиции протурецких сил впервые с октября 2019 года.

Предупреждение Дамаска

В понедельник министр иностранных дел арабской республики Фейсал Микдад, выступая на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, потребовал от Турции "вывести свои войска с сирийской территории безо всяких предварительных условий". Он обвинил Анкару "в невыполнении своих обязательств, вытекающих из соглашения о создании зоны деэскалации на северо-западе Сирии". В результате, по словам главы МИД, "провинция Идлиб превратилась в инкубатор для террористов".

"Такая ситуация не может продолжаться бесконечно, и Сирия полна решимости довести до конца разгром банд террористов на своей территории", - отметил он.