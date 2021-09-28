Малая группа Конституционного комитета Сирии соберется 18 октября в Женеве

ООН, 28 сентября. /ТАСС/. Сирийский Конституционный комитет соберется 18 октября в Швейцарии в узком составе, приглашения участникам совещания уже разосланы. Об этом заявил во вторник спецпосланник генерального секретаря по Сирии Гейр Педерсен, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

"Сегодня есть некоторые хорошие новости. После восьми месяцев активного обсуждения с сопредседателями я рад сообщить о договоренности по методологии, высланы приглашения на шестую сессию. <...> Малая группа соберется в Женеве 18 октября, и сопредседатели впервые встретятся вместе, а до этого - со мной, чтобы подготовить сессию", - сказал он.