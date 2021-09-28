В США заявили, что ситуация в Афганистане нанесла ущерб репутации Вашингтона в мире

ВАШИНГТОН, 28 сентября. /ТАСС/. Спешный уход американских вооруженных сил из Афганистана и падение властей в Кабуле нанесли ущерб репутации США на мировой арене. Об этом заявил во вторник председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли, выступая на слушаниях в комитете Сената Конгресса по делам ВС.

Отвечая на вопрос, согласен ли он с тем, что вывод американских войск из Афганистана и падение Кабула нанесли серьезный ущерб репутации США в мире, генерал подчеркнул: "Я думаю, что наша репутация среди союзников и партнеров по всему миру, а также противников, подвергается ими интенсивному анализу, чтобы понять, в какую сторону все пойдет". "И я думаю, что ущерб - это то слово, которое можно использовать [в данной ситуации]. Да", - добавил Милли.