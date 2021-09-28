В парламент Белоруссии поступил проект закона об ответственности за призывы к санкциям

МИНСК, 28 сентября. /ТАСС/. Проект закона, предусматривающий уголовную ответственность за призывы к введению санкций в отношении Белоруссии, поступил в Палату представителей (нижнюю палату) Национального собрания. Об этом сообщила во вторник пресс-служба нижней палаты белорусского парламента.

"В связи с распространением новых специфических видов противоправного поведения и с целью усиления превентивного потенциала статьи 361 УК ("Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь") проектом закона усиливается уголовная ответственность за действия, направленные на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, в том числе за призывы, направленные на применение мер ограничительного характера (санкций) в отношении Республики Беларусь, физических и юридических лиц Республики Беларусь", - отметили в Палате представителей.