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Глава Гагаузской автономии Молдавии обвинила в клевете спикера парламента

Это дело передали на рассмотрение в суд Кишинева

КИШИНЕВ, 28 сентября. /ТАСС/. Глава Гагаузской автономии Молдавии Ирина Влах подала в суд на председателя парламента, лидера правящей Партии действия и солидарности Игоря Гросу после обвинений с его стороны в коррупции. Как информирует во вторник Национальный портал судебных инстанций, во вторник это дело было передано на рассмотрение в суд Кишинева.

Согласно иску Влах, опубликованному на региональном портале новостей Nokta, глава Гагаузии требует от Гросу публичных извинений и 200 тыс. леев (около €10 тыс.) за моральный ущерб. Обвинения со стороны Гросу прозвучали во время предвыборной кампании в июле 2021 года. Тогда будущий спикер сказал, что Влах "присвоила все финансовые потоки в Гагаузии".

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