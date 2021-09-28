Главе партии в ФРГ грозит штраф в €50 тыс. за публикацию ранних результатов в день выборов

БЕРЛИН, 28 сентября. /ТАСС/. Председатель центристской политической партии "Свободные избиратели" Хуберт Айвангер может быть приговорен к выплате штрафа в размере €50 тыс. за преждевременную публикацию прогнозов прошедших в воскресенье выборов в Бундестаг (парламент ФРГ). Об этом во вторник сообщило интернет-издание Business Insider.

По его информации, к 15 октября Айвангер должен объяснить, почему он заранее разместил в Twitter информацию о возможных итогах парламентских выборов в ФРГ. Подобные прогнозы, как пишет издание, обычно поступают в распоряжение политиков и журналистов, однако они не могут быть опубликованы ранее 18:00 (19:00 мск) - времени официального закрытия избирательных участков в Германии. Согласно действующему законодательству ФРГ, подобного рода публикации запрещены, поскольку ничто не должно повлиять на свободный выбор избирателей.

Вместе с тем указывается, что лидер Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер подверг резкой критике председателя "Свободных избирателей", назвав "такое поведение недостойным вице-премьера". В свою очередь сам Айвангер заявил, что "за его действиями не стояло никакого злого умысла, ни чего-либо еще". "Мы не нарушаем закон намеренно", - подчеркнул лидер "Свободных избирателей". При этом он отказался отвечать на вопрос о том, несет ли он или его сторонники ответственность за публикацию твита, отметив, что сначала необходимо прояснить ситуацию.

Днем 26 сентября на странице Айвангера в Twitter появились результаты опроса избирателей после голосования, а также призыв к жителям ФРГ отдать "последние голоса" за партию "Свободные избиратели". Однако впоследствии, как писало агентство DPA, сообщение Айвангера было удалено. В свою очередь генеральный секретарь Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Блуме обрушился с резкой критикой на Айвангера и потребовал наказания для него. Причем он добавил, что данная публикация представляла собой "невероятный случай манипулирования выборами и влияния на избирателей".

На прошедших 26 сентября выборах в Бундестаг победили социал-демократы (СДПГ) с 25,7%, консервативный блок ХДС/ ХСС получил 24,1%, показав худший результат в своей истории. Либеральная Свободная демократическая партия набрала 11,5% голосов, "зеленые" - 14,8%, в Бундестаг также благодаря трем прямым мандатам прошла Левая партия с 4,9%. Кандидат в канцлеры от консерваторов Армин Лашет не стал признавать поражение и поздравлять лидера партийного списка СДПГ Олафа Шольца. Он признал лишь, что консерваторы "стали вторыми", но указал на незначительный отрыв и сделал из этого вывод, что может наряду с СДПГ сделать другим партиям предложение о формировании коалиции.

На выборах в 2017 году выиграл консервативный блок ХДС/ ХСС, он тогда получил 32,9% голосов. За СДПГ проголосовали 20,5% немцев, "Альтернатива для Германии" стала третьей силой в Бундестаге, ее поддержали 12,6% избирателей. Свободная демократическая партия набрала 10,7% голосов, "зеленые" - 8,9%, Левая партия - 9,2%.