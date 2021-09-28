Лукашенко считает, что конституция должна содержать пункт об импичменте президента

МИНСК, 28 сентября. /ТАСС/. Глава белорусского государства Александр Лукашенко высказался за включение в новый основной закон положения, предусматривающего возможность отстранения президента от власти.

Как сообщило во вторник агентство БелТА, он подчеркнул, что норма, позволяющая отстранить президента от власти "из-за дуроломства", должна остаться в конституции, однако необходимо определиться с процедурой. "Она, в принципе, во всех конституциях есть. Но какая это должна быть норма? Какова роль будет при отстранении от власти у парламента? Обязательно надо сохранить эту норму, что парламент - обе палаты - должен вносить предложение, - отметил Лукашенко. - Возможно, заключение делает Конституционный суд. И тогда Всебелорусское народное собрание [ВНС]: народ собрался и окончательно поставил точку. Реально? Реально".

Глава государства напомнил, что в то время, когда формировалась нынешняя конституция, "в обществе был раздрай и нужна была сильная власть", а теперь ситуация иная. "А что такое сильная власть? Президент тогда должен был действовать, не боясь, что его завтра возьмут и сметут", - продолжил он. Лукашенко пояснил, что процедура импичмента главы государства в настоящее время предусмотрена основным законом, но на практике это сделать нереально. "В принципе, если поставить вопрос, возможно ли по этой конституции объявить импичмент президенту, ответ однозначный - нет. Практически нет", - сказал он. Лукашенко напомнил, что лично в начале своей президентской карьеры сталкивался с попытками отстранить его от власти.

Ранее председатель Конституционной комиссии, глава Конституционного суда Петр Миклашевич говорил, что ВНС может быть наделено правом вынесения президенту импичмента в случае совершения им госизмены либо тяжкого преступления. Для этого предлагается забрать соответствующие полномочия у парламента.