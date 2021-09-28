Глава МВД Кипра утверждает, что Турция поощряет проникновение мигрантов на остров

НИКОСИЯ, 28 сентября. /ТАСС/. Министр внутренних дел Республики Кипр Никос Нурис считает, что власти Турции поощряют проникновение на территорию его страны нелегальных мигрантов. Об этом он заявил во вторник во время посещения вместе с еврокомиссаром по внутренним делам Илвой Йоханссон центра временного содержания мигрантов "Пурнара" в деревне Коккинотримифия к западу от Никосии.

"Турция систематически и ежедневно содействует проникновению через оккупированную территорию (то есть северную часть Кипра, оккупированную войсками Турции) нелегальных иммигрантов, которые прибывают туда со стороны ее [Турции] южного побережья", - сказал он.

По словам Нуриса, ситуация усугубляется еще и тем, что у официальной Никосии нет полноценных контактов с властями турко-кипрской общины острова, с помощью которых можно было бы пресекать миграционные потоки из северной части острова в южную. "Отсутствие сотрудничества со стороны турецких оккупационных властей, которые не только не предотвращают нелегальную иммиграцию в нашу страну, но вместо этого поощряют ее, - это еще одна серьезная проблема, с которой мы пытаемся справиться", - отметил глава кипрского МВД. Нурис выразил надежду на то, что Йоханссон поднимет эти вопросы во время своей поездки в Анкару, которая запланирована через две недели.

Министр также сказал, что кипрское правительство ранее занималось усилением береговой охраны с целью ограничения прибытий нелегальных мигрантов на юг острова морским путем, а теперь усиливает меры сдерживания вдоль "линии прекращения огня", так Нурис назвал 180-километровую "Зеленую линию" - контролируемую войсками ООН буферную зону, которая разделяет территории проживания греческой и турецкой общин острова. По словам главы МВД, власти Республики Кипр устанавливают там сейчас дополнительные ограды, используют новые технические средства наблюдения и применяют практику патрулирования. Целью всех этих действий является предотвращение незаконного пересечения нелегалами нейтральной зоны со стороны северной части Кипра, и тем самым, как подчеркнул министр, выполнение соответствующих обязательств Никосии перед Европейским союзом.

Нурис также сообщил, что начиная с 1 января нынешнего года, когда на острове вступила в действие новая миграционная политика, греко-кипрские власти рассмотрели более 8,5 тыс. заявлений от мигрантов о предоставлении им убежища. Ответом кипрского МВД на более чем 7 тыс. таких прошений явился отказ. Однако при этом властям острова удалось вернуть на родину менее 300 соискателей убежища, что, по мнению министра, говорит о слабости механизмов реализации принятых решений о возвращении нелегальных мигрантов, причем не только на Кипре, но и в ЕС в целом.