Кандидат в постпреды США при ЕС утверждает, что РФ пытается разделить Брюссель и Вашингтон

ВАШИНГТОН, 28 сентября. /ТАСС/. Экс-посол США в Румынии Марк Гитенстайн, который был выдвинут действующей вашингтонской администрацией кандидатом на должность американского постоянного представителя при Евросоюзе, считает, что Россия пытается внести раскол между Вашингтоном и Брюсселем. С таким утверждением он выступил во вторник на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США по утверждению его кандидатуры.

"Я считаю, что враждебное влияние российской стороны в ЕС, в Европейском регионе очевидно, - сказал Гитенстайн. - Их усилия неустанны. Они пытаются внесли раскол в ЕС и отдалить ЕС от нас. Это чрезвычайно опасно и коварно".

Как полагает Гитенстайн, для Вашингтона это "жизненно важно". По мнению кандидата, США и ЕС должны в связи с этим "сформировать единую позицию", в том числе "в сфере энергетики". Гитенстайн заверил, что готов "работать напрямую с руководством" стран Восточной Европы на этом направлении.