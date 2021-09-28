СМИ: сирийские военнослужащие вышли к участку границы с Иорданией в районе реки Ярмук

БЕЙРУТ, 28 сентября. /ТАСС/. Подразделения сирийской армии разместились во вторник в населенных пунктах, расположенных вдоль реки Ярмук на границе с Иорданией. Как сообщило агентство SANA, военнослужащие заняли оборонительные рубежи в Маарии на стыке границ Сирии, Иордании и оккупированной части Голанских высот. Они вошли также в соседние селения Шаджара и Эль-Кусейр.

Тем временем, по информации агентства, в городе Тасиль десятки членов формирований сирийской оппозиции согласились на локальное примирение и начали сдавать во вторник оружие властям. Боевики намерены урегулировать свой гражданский статус, пройдя проверку в правоохранительных органах. Правительственной амнистией воспользовались также уклонявшиеся от воинской службы дезертиры.

26 сентября армейские подразделения вступили в населенные пункты Сахем-эль-Джулан, Хиит, Мзейраа и Джилин, расположенные в пограничной с Иорданией местности, где ранее разоружились десятки боевиков. Под контроль сирийских властей перешли также на прошлой неделе поселки Даиль, Абтаа, Телль-Шехаб и Зейзун.

Новое соглашение о локальном примирении в провинции Дераа на юге Сирии было достигнуто 1 сентября при содействии российских военных. К настоящему моменту властям сдались свыше 2,5 тыс. членов оппозиционных формирований. Как сообщил 3 сентября представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Александр Гуляев, Москва "выступила гарантом возвращения мирной жизни в этот южный регион".

Размещение сирийских военных на участках границы с Иорданией, которые контролировали ранее боевики из так называемой Сирийской свободной армии, произошло накануне открытия контрольно-пропускного пункта "Насиб - Джабер", которое запланировано на среду, 29 сентября.

19 сентября вице-премьер и министр обороны Сирии генерал-лейтенант Али Абдалла Айюб провел переговоры в Аммане с главой Объединенного комитета начальников штабов Королевских вооруженных сил Иордании генерал-майором Юсефом Ахмедом аль-Хунейти. Военачальники двух соседних государств "обсудили ситуацию на совместной границе и договорились о координации усилий по обеспечению безопасности".