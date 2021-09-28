Рабочая группа МАГАТЭ в декабре проведет обзор подготовки сброса воды с АЭС "Фукусима-1"

ВЕНА, 28 сентября. /ТАСС/. Рабочая группа Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) посетит в декабре этого года Японию с технической миссией на АЭС "Фукусима-1", где планируется сброс радиоактивной воды в океан. Об этом сообщило во вторник МАГАТЭ.

Как отмечается, рабочая группа МАГАТЭ с участием международных независимых экспертов из нескольких стран провела во вторник первое заседание по обзору безопасности предстоящего в Японии сброса воды с АЭС "Фукусима-1". Цель группы - оказывать содействие Японии в обеспечении безопасности этого процесса. "Рабочая группа проведет первую техническую миссию в Японии, включая важную работу в Фукусиме, в декабре", - говорится в заявлении МАГАТЭ.

Правительство Японии в апреле разрешило слить в океан значительный объем воды с аварийной станции "Фукусима-1", которая, как утверждается, в целом очищена от радиоактивных веществ, однако по-прежнему содержит тритий - радиоактивный изотоп водорода. Процесс подготовки к сбросу займет примерно два года. Содержание трития в сбрасываемой воде, как уверяют в Токио, будет доведено до одной сороковой от нормы безопасности, установленной Международной комиссией по радиологической защите и правительством Японии.

В стальных баках на территории АЭС скопилось более 1,25 млн тонн очищенной воды. Сбрасывать ее в океан предполагается поэтапно в течение 30 лет. МАГАТЭ намерено контролировать этот процесс на постоянной основе. Для слива воды в океан планируется построить специальный подводный туннель протяженностью 1 км.

Соседние с Японией страны, включая Китай и Южную Корею, выразили свою обеспокоенность на этот счет. В МИД РФ также заявили, что российская сторона ожидает детальных разъяснений от Токио по всем аспектам, связанным с планами сброса воды с АЭС "Фукусима-1".