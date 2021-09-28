Джон Керри посетит несколько стран Европы

ТАСС, 28 сентября. Спецпредставитель президента США по климату Джон Керри посетит Швейцарию, Италию и Францию с официальным визитом с 29 сентября по 6 октября. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Госдепа.

В рамках ряда встреч Керри обсудит с коллегами меры по преодолению климатического кризиса в преддверии 26-ой Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26).

29 сентября в Женеве Керри встретится с бизнесменами, чтобы поговорить о роли частного сектора в развитии экологически чистых технологий и в преодолении климатического кризиса. В Милане с 30 сентября по 2 октября состоится предварительное заседание COP26, в котором Керри примет участие. С 3 по 6 октября в Париже он посетит Елисейский дворец, где пройдет встреча, посвященная мобилизации глобальных финансовых потоков для решения вопросов изменения климата. Также Керри примет участие в конференции "Общие ценности: построение зеленого и инклюзивного будущего".

26-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26) пройдет в Глазго с 31 октября по 12 ноября.