Госдеп приветствовал информацию о возобновлении авиасообщения между Сирией и Иорданией

ВАШИНГТОН, 28 сентября. /ТАСС/. Госдепартамент во вторник приветствовал появившуюся в СМИ информацию о том, что Иордания возобновит прерванные почти 10 лет назад регулярные пассажирские авиарейсы в Сирию. Об этом сообщила заместитель руководителя пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Джалина Портер на регулярном брифинге.

Ее попросили прокомментировать решение Иордании о возобновлении пассажирского авиасообщения с Сирией. "Что касается пассажирских авиаперевозок и Иордании, то мы, конечно, приветствуем это заявление", - ответила дипломат.

На уточняющий вопрос и просьбу пояснить такого рода приветствие она добавила: "Я могу сказать, что мы, безусловно, изучаем данное заявление".

Как указывает иорданский информационный портал Al-Mamlaka решение о возобновлении регулярных пассажирских авиарейсов в Сирию было принято во вторник на состоявшейся в Аммане встрече профильных министров двух стран. Иорданская авиакомпания Royal Jordanian Airlines "возобновит выполнение пассажирских рейсов между Иорданией и Сирией начиная с 3 октября нынешнего года", отмечает портал.

Однако после публикации этого сообщения генеральный директор сирийской организации гражданской авиации Басем Мансур заявил, что Сирия пока не получала официальных запросов от Иордании на возобновление гражданских авиарейсов между странами.

Полеты иорданских авиакомпаний в сирийские города Дамаск и Алеппо были прекращены в июле 2012 года после начала в Сирии весной 2011 года вооруженного противостояния между правительственными силами и экстремистскими группировками. В ноябре 2011 года было приостановлено членство Сирии в Лиге арабских государств. Большинство арабских стран отозвали своих послов из сирийской столицы и присоединились к экономическому бойкоту Дамаска.