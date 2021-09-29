В Польше зафиксировали рекордное число попыток нелегально пересечь границу из Белоруссии

ВАРШАВА, 29 сентября. /ТАСС/. Пограничная охрана Польши зафиксировала рекордное число попыток нелегально пересечь границу из Белоруссии за сутки. Об этом сообщается в среду в Twitter погранохраны.

"К сожалению, рекорд. Вчера, 28 сентября, погранохрана зафиксировала 473 попытки нелегального пересечения границы из Белоруссии в Польшу. Все попытки предотвращены", - указано в сообщении.

Всего с августа уже почти 10 тыс. нелегальных мигрантов пытались нелегально пересечь польскую границу из Белоруссии. Более 8,5 тыс. таких попыток были предотвращены пограничниками. 1,2 тыс. нелегальных мигрантов задержаны и находятся в охраняемых центрах в Польше. Польские власти выяснили, что около 50 из них могут представлять угрозу для страны, так как связаны с террористическими организациями и преступными группировками.

Власти республики возлагают ответственность за происходящее на белорусское руководство, которое, по заявлениям польской стороны, перевозит мигрантов в свою страну, а затем отправляет их через границу с Польшей, Литвой и Латвией, чтобы спровоцировать миграционный кризис в Европе.

В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов в Литву, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.