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СМИ: суд в Пакистане приговорил женщину к смертной казни за богохульство

Обвинение против Сальмы Танвир выдвинули в 2013 году, отмечает агентство PTI

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 сентября. /ТАСС/. Суд в Пакистане признал женщину - директора школы в городе Лахоре виновной в богохульстве и приговорил ее к смертной казни.

Как сообщает в среду агентство PTI, подсудимая Сальма Танвир заявила, что пророк Мухаммед "не был последним пророком в исламе". В 2013 году по жалобе местного священнослужителя суд провинции Пенджаб выдвинул против Танвир обвинение в богохульстве, на доказательство которого ему потребовалось фактически восемь лет. Все это время обвиняемая провела в местах лишения свободы.

При вынесении приговора о высшей мере наказания суд учел заключение Института психического здоровья Пенджаба, который признал Танвир полностью здоровой. Защита подсудимой намерена подать апелляцию на приговор.

В Пакистане со времени британского колониального владычества богохульство всегда считалось тяжким преступлением и сурово каралось. Бывший пакистанский диктатор, генерал Зия-уль-Хак в начале 1980-х годов еще больше ужесточил наказание и ввел сметную казнь за нарушение закона о богохульстве. С 1982 года в стране за богохульство были осуждены 1 742 человека. Многие из их во время суда не были обеспечены юридической защитой из-за отказа адвокатов выступать на процессах по таким резонансным обвинениям. 

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