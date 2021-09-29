В Эстонии партию обязали снабдить агитацию на русском языке переводом на эстонский

ТАЛЛИН, 29 сентября. /ТАСС/. Языковой департамент Эстонии обязал председателя Консервативной народной партии (КНП) Мартина Хельме снабдить русскоязычную рекламу этой политической силы переводом на эстонский язык. Об этом активист, представитель правящей Партии реформ Евгений Криштафович сообщил в среду.

Как рассказал Криштафович порталу Delfi, соответствующее предписание языковой департамент направил Хельме накануне. В нем департамент обязал лидера КНП до 1 октября либо добавить к русскоязычному тексту рекламы перевод на эстонский язык, либо убрать агитацию на русском языке.

Генеральный директор языкового департамента Эстонии Ильмар Томуск 21 сентября попросил Мартина Хельме дать объяснения относительно размещенной этой политической силой предвыборной рекламы на русском языке. С жалобой на агитацию на русском языке, которая была размещена в Нарве, в департамент обратился Евгений Криштафович. Объяснения по этому поводу Хельме должен был предоставить до 26 сентября.

КНП в этом году впервые выставила свой избирательный список для участия в выборах в местные самоуправления 17 октября в расположенном на востоке страны уезде Ида-Вирумаа, где местное население традиционно поддерживает отстаивающую интересы русскоязычного избирателя Центристскую партию. Предвыборные опросы показывают растущую популярность консерваторов как в стране в целом, так и в уезде Ида-Вирумаа, административным центром которого является Нарва.