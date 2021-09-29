В аэропорту Кишинева проходят обыски по делу о вымогательстве взяток с пассажиров

КИШИНЕВ, 29 сентября. /ТАСС/. В Кишиневском международном аэропорту в среду проходят обыски по делу о взятках за нарушение эпидемических правил пассажирами. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Национального центра борьбы с коррупцией (НЦБК) Молдавии Анжела Старински.

"Это комплексное дело, которое завели 23 июня на основе оперативной информации касательно эпизодов возможного вымогательства денег сотрудниками Пограничной полиции у пассажиров, которые вылетают из страны с нарушением эпидемических норм", - сказала Старински, пообещав сообщить подробности позднее. По ее словам, в операции задействованы сотрудники НЦБК и Службы информации и безопасности.

Сегодня пассажиры аэропорта в Кишиневе чаще всего сталкиваются с проблемой предоставления отрицательного ПЦР-теста на коронавирус или сертификата о вакцинации. Причем это касается как въезжающих, так и выезжающих из страны.