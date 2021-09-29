Зеленский заявил, что Бабий Яр из территории забвения должен превратиться в место памяти

КИЕВ, 29 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский назвал долгом сохранение памяти о трагедии в Бабьем Яру и Второй мировой войне в целом. Соответствующее сообщение в среду размещено в Telegram-канале украинского лидера по случаю 80-й годовщины с момента начала массового уничтожения евреев в Киеве.

"Сохранение памяти о Второй мировой войне, в частности о трагедии Бабьего Яра и Холокоста, - наш долг перед будущими поколениями. Достойное чествование памяти всех погибших - наш долг перед прошлыми поколениями. И с 2019 года мы делаем все, чтобы Бабий Яр из территории забвения превратился в место памяти. Достойное место памяти сотен тысяч жертв, убитых в 1941-1943 годах", - написал Зеленский.

Он охарактеризовал Бабий Яр как "два слова, за которыми [кроется] 80 лет совместной боли еврейского и украинского народов", и напомнил, что в среду в украинских школах массово проходит урок, посвященный 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра. Зеленский уточнил, что 29 сентября 1941 года нацисты начали массовые расстрелы в урочище Бабий Яр в Киеве, где за два дня убили почти 34 тыс. человек, а в последующие два года - от 100 тыс. до 200 тыс. "Кроме евреев это были украинцы и цыгане, военнопленные и пациенты психиатрической больницы...", - напомнил президент. Зеленский отметил, что "в целом жертвами Холокоста в Европе стали не менее 6 млн евреев", добавив, что "1,5 млн из них, то есть каждый четвертый убитый, были с Украины". "Будущим поколениям необходимо знать эти страшные цифры о страшных преступлениях нацизма для неповторения этих страшных ошибок и страшных трагедий в истории человечества", - подчеркнул глава государства.

"Бабий Яр - два ужасных слова, которые всегда будут в нашем прошлом. Никогда снова - два важных слова, которые всегда будут в нашем будущем. И трагедия Бабьего Яра, которая произошла в Украине 80 лет назад, никогда не должна повториться", - подчеркнул Зеленский, добавив, что вечная память должна быть о всех жертвах Второй мировой войны.

Трагедия Бабьего Яра

С понедельника на Украине проходят памятные мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине трагедии в Бабьем Яре. 29 сентября в стране ежегодно отмечается День памяти жертв Бабьего Яра. Мероприятия продлятся до 7 октября. В Киеве ожидают приезд мировых лидеров, деятелей еврейских организаций, выживших во время Холокоста, и украинцев, которые спасали евреев от смерти во время нацистской оккупации и получили звание Праведников народов мира. Кроме того, пройдут выставки, презентации книг, национальный урок памяти в школах, премьера документального фильма "Бабий Яр. Контекст" украинского режиссера Сергея Лозницы. Планируется также открытие мемориального объекта "Кристальная стена плача" сербской художницы Марины Абрамович. Национальный банк Украины выпустил памятные монеты, посвященные 80-летию трагедии.

Урочище Бабий Яр получило всемирную известность как место массовых казней гражданского населения нацистами и украинскими коллаборационистами, главным образом евреев, цыган, а также советских военнопленных. Как пишут историки, 27-28 сентября нацистские власти отдали приказ о том, чтобы 29 сентября еврейское население города к 08:00 явилось в назначенную точку сбора с документами и ценными вещами. За невыполнение приказа полагался расстрел. Большинство из пришедших составляли женщины, дети и старики (взрослое мужское население было призвано в армию), кроме евреев были представители других национальностей из интернациональных семей.

В конце улицы был устроен пропускной пункт, через который поочередно отводили 30-40 человек, где у них изымали вещи и заставляли раздеваться. Затем полицаи с помощью палок загоняли людей на край оврага. На противоположном краю находился пулеметчик. После того, как ров заполнялся двумя-тремя слоями тел, сверху их присыпали землей. За два дня 29 и 30 сентября 1941 года нацисты расстреляли в этом овраге 33 771 человека (это число не включает малолетних детей до 3 лет, которых тоже убивали в эти два дня).

Массовые расстрелы в Бабьем Яре и в расположенном рядом Сырецком концлагере проводились оккупационными войсками гитлеровской Германии до освобождения Киева в ноябре 1943 года. Данные о числе погибших в Бабьем Яре разнятся. Так, украинские исследователи считают, что только евреев здесь было казнено около 150 тыс., а всего - до 200 тыс. человек. На Нюрнбергском процессе в 1946 году, согласно выводам специальной государственной комиссии по расследованию нацистских преступлений в период оккупации Киева, приводились данные о более 100 тыс. погибших.

Увековечивание памяти

В октябре 1966 году в Бабьем Яре был установлен памятный камень, в 1976 году - обелиск жертвам нацизма. В последующие годы в районе урочища были установлены еще 28 монументов, в том числе памятники расстрелянным евреям, советским военнопленным, детям, украинским националистам, жертвам трагедии 1961 года (тогда в результате прорыва дамбы в Бабьем Яре был залит отходами производства - пульпой - район Куреневка, что привело к массовым человеческим жертвам) и другие.

1 марта 2007 года постановлением кабинета министров Украины был создан государственный историко-мемориальный заповедник "Бабий Яр". В 2010 году он получил статус национального. На территории комплекса действует православный храм в честь иконы Божьей Матери "Всех скорбящих радость", запланировано обустройство Аллеи праведников и Аллеи мучеников с установкой скульптурных композиций и памятных знаков.

Памятник погибшим в Бабьем Яре установлен на кладбище Нахалат Ицхак в Тель-Авиве (Израиль).

Массовым казням в Бабьем Яре посвящен ряд литературных работ, кино- и телефильмов, музыкальных произведений. Это роман "Бабий Яр" Анатолия Кузнецова (1966), фильмы "Бабий Яр. Уроки истории" (1981, режиссер Владимир Георгиенко) и "Назови свое имя по буквам" (2006, режиссер Сергей Буковский), стихотворение Евгения Евтушенко (1961), которое легло в основу 13-й симфонии Дмитрия Шостаковича (1962), и другие.