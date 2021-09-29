Правительство Украины сменило главу миграционной службы страны

КИЕВ, 29 сентября. /ТАСС/. Украинское правительство уволило с должности главу Государственной миграционной службы Украины Максима Соколюка. Об этом сообщил в среду депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, ссылаясь на решение членов кабинета министров, которое они приняли в закрытом режиме.

"Кабмин уволил Соколюка Максима Юрьевича с должности председателя Государственной миграционной службы Украины", - написал Гончаренко в Telegram-канале. При этом он не указал причины этого кадрового решения.

По данным Гончаренко, временно обязанности главы ведомства возложены на Наталью Науменко.

Соколюк возглавил миграционное ведомство в декабре 2015 года. На днях в его кабинете провели обыски детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). По данным местных СМИ, он фигурирует в ряде уголовных дел и подозревается в масштабном хищении средств.