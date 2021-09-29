Минск установил проживание в 17 странах лиц, причастных к геноциду белорусов в годы войны

МИНСК, 29 сентября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Белоруссии установила, что на сегодняшний в день в 17 странах мира проживают лица, причастные к геноциду белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщил в среду генеральный прокурор страны Андрей Швед.

"Мы уточнили и дополнили список живых эсэсовцев, которые проживают на территории как минимум 17 государств. В некоторые из них поручения об оказании правовой помощи направлены или готовятся такие поручения", - отметил генпрокурор.

Швед, в частности, проинформировал, что "речь идет о некоторых странах Латинской Америки". "Достоверно установлены их адреса, места проживания. Речь идет о Новой Зеландии, Австралии и ряде других государств, о которых мы уже ранее говорили", - сказал генпрокурор.

Он сообщил, что к концу нынешнего года обобщенные материалы о геноциде белорусов будут переданы "всем генеральным прокурорам Европейского союза, а также генеральным прокурорам других стран, которые входят в Международную ассоциацию прокуроров". "Кроме того, эти материалы будут представлены и другим должностным лицам иностранных государств, чтобы у них была полная достоверная информация о масштабах геноцида, который был совершен здесь, у нас, в период Великой Отечественной войны", - отметил глава ведомства. Он проинформировал, что к настоящему времени по делу о геноциде в Белоруссии допрошено более 10 тыс. человек, начата также работа с свидетелями геноцида, проживающими за рубежом.

В апреле 2021 года Генеральная прокуратура республики возбудила уголовное дело о геноциде белорусского населения в годы Великой Отечественной войны. Ведомство планирует поставить в рамках международных договоров вопрос о выдаче ряда преступников, которые еще живы, и уже запросила у России, Германии и других стран правовую помощь в расследовании этого дела. Литва и Латвия отказали в оказании правовой помощи по данному уголовному делу.