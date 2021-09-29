Власти Франции хотят оставить возможность использования санитарного пропуска до лета

ПАРИЖ, 29 сентября. /ТАСС/. Правительство Франции предложит парламенту сохранить возможность использования санитарных пропусков в качестве борьбы с пандемией коронавируса до лета. Об этом в среду заявил постоянный представитель французского правительства Габриэль Атталь по итогам Совета министров.

"Мы хотим предложить парламенту оставить возможность использования этих мер [в том числе санитарного пропуска] еще на несколько месяцев, до лета", - отметил он. Атталь напомнил, что меры были введены властями для защиты французов. Он указал, что санитарная ситуация в стране улучшается, в том числе благодаря вакцинации и использованию санитарного пропуска. "У нас есть причины быть оптимистами, но необходимо проявлять осторожность", - подчеркнул он.

Атталь уточнил, что речь идет о сохранении такой возможности, а не об обязательном использовании.

Санитарные пропуска во Франции выдаются на основе справки о полной вакцинации, результата ПЦР-теста или при наличии справки, подтверждающей выработку иммунного ответа после болезни. Действующий закон о мерах по борьбе с эпидемией коронавируса подразумевает использование санитарных пропусков лишь до 15 ноября, после чего требуется принятие нового закона, если власти хотят продлить действие документа.

Согласно последним данным властей, с начала эпидемии во Франции было выявлено более 7 млн случаев заражения, жертвами пандемии стали около 116 тыс. человек. Более 50 млн сделали хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса.