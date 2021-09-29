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Председатель СБ ООН надеется на поддержку всех стран по продлению Миссии в Ливии на год

Председатель СБ ООН надеется на поддержку всех стран по продлению Миссии в Ливии на год.

Власти США на год продлили частичную отмену эмбарго на поставки оружия Кипру
Речь идет о снятии ограничений на экспорт нелетальной оборонной техники и оказание услуг в этой сфере
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