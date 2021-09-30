Консультации России и США по стратегической стабильности в Женеве: о чем пойдет речь?

Концепт стратегической стабильности возник в двустороннем диалоге с американцами в период холодной войны между США и СССР. Соответствующий принцип Вашингтон продвигал в рамках своей переговорной позиции еще во Временном соглашении о некоторых мерах в области ограничения стратегических наступательных вооружений (Договор ОСВ-1) 1969–1972 годов. Однако на протяжении 80-х годов как советская, так и американская сторона сохраняли двойственное восприятие этого концепта. Так, долгое время Москва при руководстве президента СССР Михаила Горбачева пыталась разделить два неразрывных понятия: "стратегическая стабильность" и "ядерное сдерживание". В то же время Вашингтон, активно продвигая на переговорах по стратегическим наступательным вооружениям принцип стратегической стабильности, всячески пытался избежать его обсуждения в переговорах по космосу.

Чтобы прийти к общему знаменателю на этом треке, Москве и Вашингтону пришлось пойти на значительные уступки. СССР принял "нулевой вариант" по ракетам средней и меньшей дальности (РСМД), а также уступил в вопросах тяжелых межконтинентальных баллистических ракет (МБР). США в свою очередь на время отказались от стремления навязать партнерам по диалогу идею замены Договора по ПРО другим соглашением, которое бы предусматривало переход на режим "с большей опорой на стратегическую оборону".

Принцип стратегической стабильности был зафиксирован как в Договоре по РСМД, так и в Договоре СНВ-1 1991 года, а также в подписанном спустя два года Договоре СНВ-2, наложившем абсолютный запрет на наиболее дестабилизирующие (согласно этому принципу) стратегические системы — МБР и РГЧ ИН (тип головной части баллистических ракет, разделяющаяся головная часть с блоками индивидуального наведения — прим. ТАСС) любого способа базирования. Дебаты по вопросу его ратификации продолжались в России на протяжении восьми лет, по завершении которых принцип стратегической стабильности был полностью принят.