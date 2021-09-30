Консультации России и США по стратегической стабильности в Женеве: о чем пойдет речь?

Очередной раунд двусторонних консультаций РФ и США по стратегической стабильности пройдет 30 сентября в Женеве. Российскую делегацию возглавит заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, американскую — первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.
Что такое стратегическая стабильность?
Концепт стратегической стабильности возник в двустороннем диалоге с американцами в период холодной войны между США и СССР. Соответствующий принцип Вашингтон продвигал в рамках своей переговорной позиции еще во Временном соглашении о некоторых мерах в области ограничения стратегических наступательных вооружений (Договор ОСВ-1) 1969–1972 годов. Однако на протяжении 80-х годов как советская, так и американская сторона сохраняли двойственное восприятие этого концепта. Так, долгое время Москва при руководстве президента СССР Михаила Горбачева пыталась разделить два неразрывных понятия: "стратегическая стабильность" и "ядерное сдерживание". В то же время Вашингтон, активно продвигая на переговорах по стратегическим наступательным вооружениям принцип стратегической стабильности, всячески пытался избежать его обсуждения в переговорах по космосу.
Чтобы прийти к общему знаменателю на этом треке, Москве и Вашингтону пришлось пойти на значительные уступки. СССР принял "нулевой вариант" по ракетам средней и меньшей дальности (РСМД), а также уступил в вопросах тяжелых межконтинентальных баллистических ракет (МБР). США в свою очередь на время отказались от стремления навязать партнерам по диалогу идею замены Договора по ПРО другим соглашением, которое бы предусматривало переход на режим "с большей опорой на стратегическую оборону".
Принцип стратегической стабильности был зафиксирован как в Договоре по РСМД, так и в Договоре СНВ-1 1991 года, а также в подписанном спустя два года Договоре СНВ-2, наложившем абсолютный запрет на наиболее дестабилизирующие (согласно этому принципу) стратегические системы — МБР и РГЧ ИН (тип головной части баллистических ракет, разделяющаяся головная часть с блоками индивидуального наведения — прим. ТАСС) любого способа базирования. Дебаты по вопросу его ратификации продолжались в России на протяжении восьми лет, по завершении которых принцип стратегической стабильности был полностью принят.
Как раньше договаривались о сокращении вооружений?
Первым ратифицированным документом в сфере контроля над вооружениями, который обеспечил действительное сокращение развернутых стратегических вооружений и соответствующий механизм проверки, стал подписанный 31 июля 1991 года Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1) (англ. Strategic Arms Reduction Treaty, START). В декабре 2001 года Россия и США объявили о выполнении обязательств: у России осталось 1 136 носителей и 5 518 боезарядов, у США — соответственно 1 237 и 5 948. В то же время ратификация СНВ-2, предполагавшего резкое сокращение количества ракет наземного базирования с разделяющимися головными частями, растянулась на несколько лет и так и не была завершена РФ, поскольку стороны не смогли согласовать детали вступления нового соглашения в силу.
Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3, New START) был заключен в Праге 8 апреля 2010 года и вступил в силу 5 февраля 2011 года. Инициативу запуска нового переговорного процесса высказал в 2006 году президент Владимир Путин, а к разработке документа эксперты приступили после встречи президентов Дмитрия Медведева и Барака Обамы в Лондоне 1 апреля 2009 года. ДСНВ зафиксировал договоренности сторон в течение семи лет сократить и ограничить свои СНВ таким образом, чтобы их суммарные количества не превышали: 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков; 1 550 единиц для боезарядов на них; 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок. К 5 февраля 2018 года стороны выполнили обязательства. В январе 2021 года РФ и США договорились пролонгировать СНВ-3 на пять лет без предварительных условий, 3 февраля 2021 года соглашение вступило в силу.
Как проходят консультации?
Консультации по стратегической стабильности практически всегда проходили в Женеве, лишь иногда их принимали другие европейские столицы. В последние годы российскую делегацию на переговорах возглавляет Рябков.
Интенсивные переговоры по стратегической стабильности, в результате которых между РФ и США был достигнут Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, СНВ-3, проходили в 2009 году.
Предварительные консультации состоялись в Риме в апреле, затем прошло восемь раундов двусторонних консультаций в Женеве. Договор был подписан президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года в Праге и вступил в силу 5 февраля 2011 года.
Срок ДСНВ истекал в 2021 году. Перед его продлением представители РФ и США также провели ряд консультаций по стратстабильности (в январе, июне, августе 2020 года). Россию представлял Рябков, американскую сторону — спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.
После продления ДСНВ в феврале этого года в консультациях была взята некая пауза. Новый раунд прошел 28 июля в Женеве по итогам российско-американского саммита. Российскую делегацию традиционно возглавил Рябков, американскую — Шерман.
Несмотря на то что США все время пытаются привлечь к переговорам по стратстабильности Пекин, Китай не принимает в них участия.
О чем договариваться с американцами?
Концепция стратегической стабильности в понимании последних десятилетий предполагает в первую очередь снижение опасности ядерного конфликта. В июне 2020 года на переговорах в Вене стороны договорились о создании рабочих экспертных групп, которые будут заниматься вопросами дальнейшего взаимодействия двух стран. Ожидалось, что первая группа будет обсуждать безопасность в космосе, вторая займется доктринальными вопросами, концепцией применения ядерного оружия, третья — проблемами транспарентности и верификации.
После встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве летом 2021 года, по итогам которой лидеры двух стран в совместном заявлении отдельно подчеркнули необходимость запуска предметного и энергичного двустороннего диалога в этой сфере, и российская, и американская сторона подтверждают готовность в ходе двусторонних контактов обсуждать все без исключения виды вооружений, влияющих на стратегическую стабильность.
Как продвигается диалог между сторонами сейчас?
Несмотря на то что июньская встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве вдохнула жизнь в застопорившийся диалог по стратегической стабильности, никаких существенных прорывов пока не произошло. На повестке остается множество нерешенных проблем, которые стали наследием деструктивной политики предыдущей американской администрации Дональда Трампа: практически вся архитектура контроля над вооружениями оказалась разрушена.
Так, в 2019 году Вашингтон вышел из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), что резко повысило вероятность нового ядерного кризиса в Европе. Эта угроза по-прежнему не урегулирована. США и их союзники по НАТО до сих пор не ответили на предложения России ввести встречный мораторий на размещение РСМД в европейских странах.
Еще одной болевой точкой на переговорах по стратегической стабильности является отсутствие контроля в киберпространстве. Стороны постоянно обвиняют друг друга в хакерских атаках — подобные инциденты, например, имели место на недавних выборах в Госдуму. Объекты критической инфраструктуры уязвимы для хакеров, эта непредсказуемость серьезно влияет на глобальную безопасность. Кроме этого, Москва и Вашингтон не могут найти общий язык и по вопросу недопущения военной деятельности в космосе.
Какова повестка ближайших консультаций?
Второй в 2021 году раунд консультаций по стратегической стабильности, как и переговоры в июле, пройдет в развитие договоренности лидеров США и России начать комплексный диалог по данной тематике. По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, Москва выступает за расширение повестки переговоров, а также надеется, что диалог между двумя странами окажет существенное воздействие на работу в Вашингтоне по доктринальным документам. Как указал Рябков, повестка диалога между США и РФ по стратегической стабильности включает, в частности, конкретизацию Вашингтоном позиции по вопросу ограничения средств доставки боезарядов средней дальности. В то же время на предстоящих переговорах, сообщил он, стороны не планируют затрагивать тему создания США, Великобританией и Австралией альянса AUKUS.