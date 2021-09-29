Родственники погибших при взрыве в порту Бейрута потребовали возобновить расследование ЧП

БЕЙРУТ, 29 сентября. /ТАСС/. Сотни демонстрантов из числа членов семей погибших и пострадавших во время прошлогоднего взрыва в морском порту Бейрута провели в среду на массовый митинг перед Дворцом правосудия в ливанской столице. Как передает с места с событий корреспондент ТАСС, участники акции протеста потребовали возобновить расследование этого чрезвычайного происшествия, которое стало для страны трагедией.

"Мы возмущены действиями судебных властей, которые под давлением политических сил намерены сместить еще одного следователя, пытающегося установить правду в этом деле и наказать виновных", - сказала корреспонденту ТАСС Зейна Айюб. Эта пожилая женщина пришла на митинг с портретом своего сына и невестки, погибших во время взрыва. По словам ливанки, ее родная сестра все еще проходит лечение после нанесенных осколками ран. "На это требуются немалые средства, но помощи от властей никакой не поступает", - посетовала она.

"Наши семьи страдают 13 месяцев от постоянного вмешательство коррумпированных политиков в ход расследования, - отметила Рима Захид. - Сначала они срывали работу судьи Фади Саввана и в конце концов сместили его, сейчас история повторяется: эти силы делают все, чтобы не позволить главе следственной комиссии Тареку Битару довести дело до конца". По словам Захид, у которой во время взрыва погиб родной брат Амин, судья Битар "собрал необходимые свидетельства для начала судебного процесса".

В понедельник Битар временно прекратил выполнять свои обязанности из-за поданной на него жалобы. Глава Кассационного суда Насиб Эйли объявил, что против него возбужден иск со стороны бывшего министра внутренних дел Нухада Машнука, который усомнился в компетентности Битара и потребовал назначить на его место нового следователя.

Превышение полномочий

Глава следственной комиссии обвиняется в превышении своих полномочий за вызов на допрос бывших министров и депутатов парламента, пользующихся судебной неприкосновенностью. Сам Битар сообщил, что отменил все назначенные на конец сентября допросы силовиков. Ранее он перенес допрос экс-премьера Хасана Диаба на 4 октября после того, как тот не смог явиться в прокуратуру 20 сентября.

Проблемы возникли у судьи также с другим экс-чиновником, депутатом Юсефом Фенианосом, занимавшим пост министра транспорта и общественных работ в 2016-2020 годах. Он обвинен "в преступной халатности, которая повлекла за собой трагедию и человеческие жертвы".

16 сентября Битар выдал ордер на его арест после того, как Фенианос не явился на допрос. Однако это решение так и не было приведено в исполнение судебными органами из-за протестов со стороны законодателей.

Предшественник Битара, следователь Фади Савван был снят с должности 18 февраля по решению Кассационного суда "за превышение полномочий".

Позиция премьера

Во вторник премьер-министр Ливана Наджиб Микати заявил, что крайне встревожен ситуацией, сложившейся вокруг комиссии, расследующей обстоятельства взрыва 4 августа 2020 года в морском порту Бейрута.

Выступая на пресс-конференции после встречи со спикером парламента Набихом Берри, он назвал "недопустимым шагом" готовящееся смещение судьи Тарека Битара, который возглавляет эту комиссию. "Мы не можем отстранить от расследования еще одного судью, потому что такая мера подорвет доверие граждан к государству", - сказал он. При этом Микати выразил пожелание, чтобы депутаты пересмотрели закон о судебной неприкосновенности высших чиновников, а Битара призвал "четко следовать положениям Конституции".

В защиту судьи Битара в среду выступил президент республики Мишель Аун, потребовав продолжения расследования ЧП в морском порту. Он напомнил, что "окончательный вердикт в отношении виновных вынесет суд, а не следственная комиссия".

Последствия взрыва

4 августа 2020 года в морском порту Бейрута произошел взрыв, мощность которого составила 1,5 тыс. тонн в тротиловом эквиваленте. Взрывной волной были уничтожены и повреждены тысячи домов в черте города и за его пределами, погибли 219 человек, пострадали 6,5 тыс., более 300 тыс. граждан остались без крова. По данным МВД Ливана, причиной взрыва стало произошедшее во время сварочных работ возгорание свыше 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры, хранившейся на складе.

По делу о взрыве в порту Бейрута с августа прошлого года были арестованы свыше 30 человек, в том числе бывший директор порта Хасан Крейтем и начальник таможенной службы Бадри Дахер.

Глава следственной комиссии Тарек Битар направил в июле послание в парламент, в котором попросил снять судебную неприкосновенность с группы экс-министров, депутатов и силовиков, виновных в происшедшей трагедии. Однако законодатели до сих пор не приняли никакого решения по этому поводу.