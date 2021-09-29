Генконсул Италии заявил, что пока сложно предсказать дату возобновления турпоездок из РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 сентября. /ТАСС/. Генеральный консул Итальянской Республики в Санкт-Петербурге Алессандро Монти заявил, что в настоящее время сложно предсказать дату, когда у россиян вновь появится возможность совершать турпоездки в эту европейскую страну в сложившейся ситуации с коронавирусом. Он отметил, что сроки будут зависеть от решения санитарных властей Италии, равнозначных российскому Роспотребнадзору.

"К сожалению, въезд в туристических [целях] в данный момент невозможен. Сложно сейчас предвидеть, когда этот въезд будет открыт, потому что мы знаем, что нужно подождать момента, когда улучшится эпидемиологическая ситуация. <…> Это зависит от итальянских санитарных компетентных организаций, подобных российскому Роспотребнадзору и министерству здравоохранения", - сказал Монти ТАСС.

Генконсул напомнил, что прием заявлений на визы открыт, однако пока это касается серьезных оснований для путешествия в Италию. "Касается это, в частности, рабочих поездок, поездок, связанных с крайней необходимостью, поездок, связанных с семейным воссоединением, а также с так называемыми "постоянными и подтвержденными личными чувственными взаимоотношениями", - пояснил он.

Монти добавил, что за актуальной информацией о действующих правилах въезда в Италию все заинтересованные российские граждане могут обратиться на сайт генерального консульства в Санкт-Петербурге - spb.esteri.it.