Минобороны Украины проверит информацию об учебе в военной академии ультраправых

КИЕВ, 29 сентября. /ТАСС/. Министр обороны Украины Андрей Таран поручил проверить информацию о том, что члены ультраправой организации Centuria проходят обучение в Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного (НАСВ) во Львове. Об этом сообщила в среду пресс-служба ведомства.

"Военной службе правопорядка Вооруженных сил Украины министром обороны поручено провести служебную проверку достоверности информации относительно возможных связей военнослужащих Национальной академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного с организацией Centuria, - сказано в сообщении.

Кроме того, службе правопорядка ВСУ поручено провести служебную проверку информации относительно обстоятельств заключения и последствий реализации управлением физической культуры и спорта министерства обороны договора о сотрудничестве с общественной организацией "Украинская федерация смешанных боевых искусств".

"По результатам служебной проверки в случае наличия оснований поручено проинформировать правоохранительные органы с целью принятия соответствующих решений", - отметили в Минобороны.

Радикалы в военной академии

Американский Институт Джорджа Вашингтона ранее опубликовал доклад, в котором говорится, что главное военное учебное заведение Украины, поддерживаемое Госдепом - НАСВ - "стало домом" для ультраправой организации Centuria. Украинское издание "Страна", комментируя доклад, отмечает, что эта группировка была создана под крылом радикальной организации "Национальный корпус" в прошлом году. Основной мотив доклада - украинские ультраправые проходят военный инструктаж и тренинги на Западе. При этом Конгресс США несколько лет назад запретил вооружать и обучать бойцов полка национальной гвардии "Азов" и связанные с ним структуры, то есть "Национальный корпус" и Centuria.

Издание опубликовало выдержки из доклада, отметив, что Centuria удалось привлечь в свои ряды будущую военную элиту Украины, которая проходит обучение в НАСВ. Подчеркивается, что некоторые члены Centuria из числа курсантов академии пошли служить в армию после выпуска в период между 2019 и 2021 годами. В докладе приводятся фотографии, на которых среди членов организации запечатлены курсанты НАСВ.

Нападения на оппозицию

Как сообщает издание "Страна", презентация националистической организации Centuria состоялась 3 августа 2020 года под Киевом. Своей главной задачей радикалы назвали подготовку к "освободительной войне". Центуриями в Древнем Риме называли боевые подразделения, насчитывавшие около 100 бойцов, что в наше время соответствует армейской роте.

Вскоре после своего создания радикальная организация отметилась нападением на офисы партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ).