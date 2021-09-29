Премьер Италии считает, что ЕС должен тратить больше на оборону

РИМ, 29 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Марио Драги считает, что ЕС должен обладать "более внушительной обороноспособностью" и тратить больше на оборону. Об этом он заявил в среду на пресс-конференции, передает корреспондент ТАСС.

"Нам нужно обзавестись оборонной системой намного более внушительной, и необходимо тратить намного больше, чем до сих пор, на оборону, потому что международная составляющая, в которой мы были уверены, оказалась намного меньше заинтересована в Европе", - сказал Драги.

Заявление значимо в контексте возобновившейся с новой интенсивностью дискуссии об укреплении и построении ЕС собственной системы обороны. Речь о создании собственных военных формирований ЕС, подчиненных институтам сообщества и независимых от США, ведется более 70 лет. В разные годы концепции создания таких сил назывались "европейское оборонительное сообщество", "еврокорпус", "боевые группы ЕС", "армия ЕС", теперь обсуждается формирование "сил быстрого реагирования ЕС".

До настоящего времени эти планы ни разу не были доведены до практической реализации, поскольку их блокировали ведущие союзники США в составе Евросоюза, в первую очередь Великобритания. США всегда активно выступали против создания европейских сил, поскольку такая структура неизбежно стала бы конкурирующей для НАТО и ее появление привело бы к ослаблению американского влияния в Европе.

В последние годы обсуждение системы европейской обороны возобновилось, а новый импульс дискуссии придали последние события в Афганистане, а также трехстороннее соглашение в области безопасности США, Австралии и Великобритании (AUKUS).