Мэр Запорожья сообщил о намерении подать в отставку из-за проблем со здоровьем

КИЕВ, 29 сентября. /ТАСС/. Мэр города Запорожье Владимир Буряк в среду объявил о намерении сложить полномочия. Свое решение он объяснил длительными проблемами со здоровьем.

"Сегодня во время сессии Запорожского городского совета заявил о намерении уйти с поста городского главы. Вы знаете, что я был на больничном и проходил обследование. Учитывая то, что я трижды был на операционном столе, врачи рекомендуют мне поберечь здоровье, поскольку впереди еще несколько обследований", - написал он на странице в Facebook.

Буряк заверил, что из города уезжать не собирается и из политики тоже не уходит. "Партия Владимира Буряка "Единение" продолжает начатое, и я лично буду активно участвовать в развитии партии и родного города", - заключил он.

По оценке украинских экспертов, Буряк находится в серьезных противоречиях с политическими оппонентами на уровне города, и дело уже давно шло к отставке. Ранее он сообщал, что направил обращение спикеру Верховной рады Дмитрию Разумкову, так как местные депутаты игнорировали сессии горсовета. По его словам, более месяца представители партий "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), "Европейская солидарность", "Новая политика" и "Партии Шария" не приходят на заседания, а "значит, не выполняют нормы закона о статусе депутатов местных советов".

Оппоненты Буряка указывают на нарушение им договоренностей о распределении властных полномочий. Как сообщало украинское издание "Страна", он, например, обещал ОПЗЖ сформировать вместе с ее представителями большинство в областном и городском советах, но слова не сдержал. Политик также якобы не выполнил и обещаний, данных другим партиям. Кроме того, он уволил секретаря горсовета, который являлся компромиссной фигурой для сложившегося большинства.

Таким образом, на Украине к областным центрам Харькову и Кривому Рогу, где в ближайшей перспективе должны пройти выборы мэров, добавилось Запорожье.