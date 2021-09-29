Глава Комитета начштабов ВС США подтвердил, что обещал предупредить КНР в случае нападения

ВАШИНГТОН, 29 сентября. /ТАСС/. Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли в среду подтвердил, что в телефонном разговоре с начальником Объединенного штаба Народно-освободительной армии Китая Ли Цзочэном обещал предупредить его, если США решат напасть на Китай.

На слушаниях в комитете Палаты представителей Конгресса США по делам вооруженных сил генерала спросили, давал ли он такое обещание. "Во время этого разговора я сказал: "Генерал Ли [Цзочэн], не будет войны, не будет сражений между великими державами" <...> Я сказал: "Черт побери, генерал Ли [Цзочэн], я, наверное, позвоню вам, но мы не собираемся нападать на вас. Поверьте, мы не собираемся нападать на вас", - сказал Милли. В ответ на это член Палаты представителей Вики Харцлер (республиканец от штата Миссури) призвала генерала уйти в отставку.

Ранее Милли заявлял, что звонил в Китай в конце 2020 года и начале 2021 года с ведома руководства для разрядки напряженности. Он также проинформировал, что его телефонные беседы слушали несколько человек из числа должностных лиц США высокого ранга. Генерал подчеркнул, что сразу же уведомил о звонках Майкла Помпео, который в то время был госсекретарем, и других сотрудников вашингтонской администрации.

Газета The Washington Post в сентябре опубликовала выдержки из готовящейся к изданию книги журналиста Боба Вудворда, в которой говорится, что Милли считал Трампа в последние месяцы его пребывания на посту президента психически неуравновешенным и втайне от него звонил в Китай с целью предотвращения возможного военного столкновения между двумя странами. Глава КНШ якобы дважды беседовал по телефону с начальником Объединенного штаба Народно-освободительной армии Китая Ли Цзочэном, опасаясь того, что Трамп своими решениями и действиями может разжечь вооруженный конфликт между США и КНР. Американский военачальник, как утверждается в книге, пообещал заблаговременно поставить китайского коллегу в известность в случае разработки в Вашингтоне планов проведения военной операции против КНР.

Республиканец Трамп в ответ назвал возможные контакты Милли с Пекином государственной изменой.