DPA: лидеры ХДС и ХСС пригласили либералов и "зеленых" на переговоры о будущей коалиции

БЕРЛИН, 29 сентября. /ТАСС/. Председатель Христианско-демократического союза (ХДС), кандидат в канцлеры от консерваторов Армин Лашет и лидер Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер пригласили либеральную Свободную демократическую партию (СвДП) и партию "Союз-90 / "Зеленые" для участия в предварительных переговорах о формировании будущей правящей коалиции. Об этом в среду сообщило агентство DPA.

По его информации, Лашет и Зёдер направили письма сопредседателям "зеленых" Анналене Бербок и Роберту Хабеку и лидеру либералов Кристиану Линднеру, в которых поздравили их с успешным результатом на выборах в Бундестаг (парламент ФРГ) и поблагодарили за проведение справедливой избирательной кампании. Вместе с тем лидеры ХДС и ХСС заверили, что блок готов к переговорам о формировании будущего правительства Германии. Так называемая коалиция "Ямайка" (состоящая из ХДС/ХСС, СвДП и "зеленых" - по цветам, символизирующим партии и совпадающим с цветами флага Ямайки) могла бы стать "перспективным политическим проектом", который "модернизирует и сделает Германию более устойчивой", а также "отразит интересы всех социальных слоев" страны.

Кроме того, Лашет и Зёдер подчеркнули, что ФРГ нужна "устойчивость во всех отношениях" - как в области защиты климата, так и стабильности в развитии экономики. "Мы несем полную ответственность перед будущими поколениями. Мы должны быть более ответственными, чем раньше", - говорится в письмах лидеров ХДС и ХСС. В то же время Лашет и Зёдер ясно дали понять, что социал-демократы стали самой влиятельной партией на федеральных выборах, однако "ни одна политическая сила не имеет единоличного мандата на формирование правительства" и существует несколько вариантов.

Ранее в среду генсек СвДП Фолькер Виссинг заявил, что Свободная демократическая партия намерена в субботу провести предварительные переговоры с консервативным блоком ХДС/ХСС, а в воскресенье - с победившей на выборах в Бундестаг Социал-демократической партией Германии о создании будущей коалиции. В свою очередь сопредседатель "зеленых" Бербок сообщила, что они планируют в воскресенье провести предварительные переговоры с Социал-демократической партией Германии относительно создания будущей коалиции. С блоком ХДС/ХСС, по ее словам, партия "остается в контакте", но пока никаких дат не согласовывает и считает, что стране нужно обновление.

На прошедших 26 сентября выборах в Бундестаг победили социал-демократы (СДПГ) с 25,7%, консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) получил 24,1%, показав худший результат в своей истории. Либеральная Свободная демократическая партия набрала 11,5% голосов, "зеленые" - 14,8%, правопопулистская "Альтернатива для Германии" - 10,3%. В Бундестаг также благодаря трем прямым мандатам прошла Левая партия с 4,9%.

Следующая правящая коалиция в ФРГ, вероятно, будет состоять из трех партий. В правительство, скорее всего, войдут либералы и "зеленые" на правах "младших" партий. Пост канцлера по всей видимости займет либо кандидат от СДПГ Олаф Шольц, либо от блока ХДС/ХСС Армин Лашет. По сути, сейчас все сводится к тому, с кем больше захотят вступать в союз "младшие" политические силы.