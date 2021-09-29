Талибы опровергли закрытие в Афганистане профсоюзов студентов и преподавателей

КАИР, 29 сентября. /ТАСС/. Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) опровергло распространенную ранее от его имени информацию о закрытии в стране различных профсоюзных организаций и ассоциаций студентов и преподавателей. Об этом сообщило в среду местное агентство Pajhwok.

"Распространяющееся в социальных сетях письмо от имени министерства высшего образования о закрытии ассоциаций студентов и преподавателей является подделкой. Призываем всех следить только за официальными сообщениями ведомства", - подчеркнул назначенный талибами представитель министерства.

Исполнительный директор Ассоциации университетов и частных вузов Афганистана Абдулла Абдул Бар также усомнился в подлинности документа, отметив, что "ничего подобного от Минобразования в распоряжение ассоциации не поступало".

Во вторник на нескольких страницах в социальных сетях нового руководства Министерства высшего образования Афганистана были опубликованы копии письма о том, что "ввиду многочисленных жалоб преподавателей и студентов университетов принято решение о приостановке всех соответствующих профсоюзных организаций и ассоциаций в стране".

Между тем в среду назначенный радикалами министр образования во временном кабмине Абдул Баки Хаккани провел совещание с руководством Кабульского университета, в ходе которого подчеркнул, что "новая образовательная система Афганистана будет строиться главным образом в рамках канонов ислама".

Образование в стране

Большинство высших учебных заведений Афганистана пока не может возобновить свою работу из-за проблем, связанных с изменениями в расписании, а также с финансированием вузов. Как подчеркивал ранее Хаккани, все малозначительные предметы должны быть исключены из учебной программы и заменены современными, а также обязательно соответствовать нормам ислама.

Помимо этого, образовательный процесс будет строиться по гендерному признаку: студенты и студентки будут обучаться раздельно. Вместе с тем студентов будут обучать преподаватели-мужчины, а студенток - преподаватели-женщины.

Вместе с тем представители "Талибана" отмечали, что все достижения афганского образования, которых удалось добиться за два последних десятилетия, будут сохранены, пообещав также выстроить "образовательную систему, которая не будет иметь аналогов во всей Азии".