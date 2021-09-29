В ПАСЕ раскритиковали санкции Совбеза Украины против СМИ и оппозиции

КИЕВ, 29 сентября. /ТАСС/. Вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Кильюнен Киммо заявил, что на Украине, где не дают свободно выражать мнение, не может быть серьезных политических и демократических процессов. Об этом в среду сообщил телеканал "112 Украина".

"Не может быть серьезных политических и демократических процессов в стране, где не дают свободно выражать мысли. В этих процессах ведущую роль играют медиа. Ведь они транслируют разносторонние мысли, которые есть в обществе", - прокомментировал он во время общения с журналистами в рамках сессии ПАСЕ преследование украинскими властями телеканалов "112 Украина", NewsOne, "ЗИК", "Первый Независимый", а также изданий "Страна" и "Шарий".

В свою очередь главный докладчик ПАСЕ по вопросам свободы медиа и защите журналистов Штефан Шенах напомнил, что в европейских странах телеканал можно закрыть только по решению суда, правительство этого сделать не может. "Я знаю о ситуации на Украине. И я встревожен. Журналистика на Украине - это нелегкая профессия. <...> Власть не может закрыть медиа в Австрии, это может сделать только суд. У нас есть нормы, каким образом теле- или радиокомпания может получить лицензию. Это решает независимый комитет. Он рассматривает случаи возможных нарушений", - рассказал он о практике в своей стране.

ПАСЕ выражает обеспокоенность из-за санкций СНБО

В резолюции, которую внес представитель Франции Клод Керн, указано, что ПАСЕ выражает обеспокоенность из-за санкций Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины против СМИ, которые оказались заблокированы без судебного разбирательства. Кроме того, предлагается создать специальную комиссию, которая оценит состояние со свободой слова на Украине.

"Это предложение о принятии резолюции исходит из ситуации после решений Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении санкций к нескольким физическим и юридическим лицам, что привело к запрету доступа к медиа, таким как телеканалы и интернет-сайты "112 Украина", "ЗИК", "Страна", "Шарий", NewsOne, в то время как [глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь"] Виктор Медведчук находится под домашним арестом", - говорится в документе.

Санкции в отношении Медведчука и СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский 20 февраля ввел в действие решения СНБО о санкциях против восьми человек, среди которых Медведчук и его жена Оксана Марченко. Печерский районный суд Киева 13 мая отправил Медведчука под домашний арест, где он находится до сих пор. В оппозиции считают такие действия правовым произволом и расправой над политиком, который раскрывает непрофессионализм и антинародный характер действующих властей.

Указ о санкциях против телеканалов "112 Украина", NewsOne и "ЗИК" сроком на пять лет Зеленский подписал 2 февраля. Им заблокировано вещание. Журналисты их редакций 26 февраля создали новый телеканал - "Первый Независимый". Но буквально через час после начала вещания власти отключили его от эфира.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 82,5 тыс. материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.