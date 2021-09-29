КГБ Белоруссии сообщил о пресечении деятельности экстремистской сети "Рабочы рух"

МИНСК, 29 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии пресекли деятельность организованной экстремистской сети "Рабочы рух" ("Рабочее движение"). Об этом сообщил в среду в эфире телеканала СТВ заместитель начальника следственного управления спецслужбы Константин Бычек.

"Комитетом государственной безопасности пресечена деятельность организованной экстремистской сети "Рабочы рух". Установлено, что находящиеся в основном за рубежом представители актива этого движения осуществляли подборку, психологическую обработку и последующую вербовку действующих работников крупнейших белорусских предприятий из числа так называемых сторонников перемен, имеющих доступ к сведениям ограниченного характера", - отметил он.

Ранее в эфире белорусских телеканалов сообщалось о задержании более десятка представителей предприятий республики. Согласно озвученной версии, они подозреваются в сборе информации для ее последующей передачи за рубеж.